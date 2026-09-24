Padova, 51enne muore dopo una caduta nel vano ascensore

La vittima è un un uomo di origini albanesi, titolare di un'impresa di muratura del Vicentino. Il corpo è stato trovato dalla polizia in un edificio in ristrutturazione dopo l'allarme lanciato dai familiari.

Un imprenditore edile di 51 anni, di origini albanesi, è stato trovato morto nella notte all'interno di un cantiere in via Goito, a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morendo a causa della caduta.

L'allarme è scattato dopo che i familiari, non avendo più sue notizie dal primo pomeriggio, hanno contattato le forze dell'ordine. Il furgone dell'uomo era stato notato parcheggiato poco distante dal cantiere, con il cassone ancora aperto. Gli agenti delle Volanti, entrati nell'edificio, hanno fatto squillare il cellulare del 51enne, riuscendo così a localizzare il corpo nel vano ascensore.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della Squadra Mobile e la polizia Scientifica. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare le condizioni di sicurezza presenti nel cantiere.