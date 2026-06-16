Otto persone sono morte nello schianto di un bombardiere in California

Otto persone sarebbero vittime dello schianto di un velivolo militare americano B-52 nel deserto del Mojave, in California meridionale. Tutte erano a bordo dell'aereo. Il bombardiere - progettato da Boeing per trasportare diversi tipi di ordigni - era in volo per una missione di routine e di collaudo. Poco dopo essersi alzato in volo, è però precipitato al suolo. Secondo le prime informazioni, a bordo c'erano funzionari civili governativi, personale militare e dipendenti di Boeing. Le cause dell'incidente sono sconosciute: è stata aperta un'indagine, ma secondo i media ci vorranno almeno 6 mesi per capire che cosa sia effettivamente accaduto. Lo schianto ha causato un incendio e la colonna di fumo è stata visibile anche a chilometri di distanza. «È stata una tragedia», ha detto il colonnello James Hayes una conferenza stampa. L'incidente è stato dichiarato «non compatibile con la sopravvivenza». Si tratta del più grave incidente aereo che ha coinvolto un bombardiere di questo tipo dal 1982: in quell'occasione, persero la vita nove membri dell'equipaggio.