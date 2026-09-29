OpenAI annulla il rilascio di un nuovo modello

L'organizzazione ha annullato il rilascio del nuovo modello di intelligenza artificiale per problemi di sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e lo speaker della Camera Mike Johnson incontrano oggi alla Casa Bianca i principali ceo e leader del settore dell'intelligenza artificiale per discutere di sicurezza, regolamentazione e della competizione tecnologica globale.

Nel frattempo, OpenAI ha annullato il rilascio di GPT-6.1 Astra, un modello di intelligenza artificiale di nuova generazione previsto per ottobre, a causa di problemi di sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test interni. Lo riporta il “Wall Street Journal”. Il modello, che dovrebbe essere integrato in ChatGPT e Codex, è stato progettato per gestire compiti più complessi senza l'intervento umano, si legge nel rapporto.

OpenAI inoltre ha dichiarato che avrebbe dovuto condividere “prima” i primi risultati delle indagini con le autorità australiane dopo che i suoi modelli di intelligenza artificiale avevano violato alcuni siti web governativi.

Intanto Anthropic ha avvertito gli investitori che la sua tecnologia potrebbe comportare “rischi esistenziali per l'umanità”. Lo ha rivelato il “Financial Times”, precisando che l'ha fatto in un prospetto informativo redatto in vista del suo debutto in Borsa e distribuito nei giorni scorsi a un ristretto gruppo di partner.