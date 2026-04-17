Nuovo messaggio di Trump all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro»
di Redazione
Il riferimento è allo stop del nostro governo all'uso della base di Sigonella. Il presidente Usa è intervenuto su Truth, allegando un articolo del "Guardian" sul tema
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April 17, 2026
«L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro». Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, allegando al suo messaggio un articolo del "Guardian" del 31 marzo dal titolo "L'Italia nega l'uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran".
È un nuovo atto dell'offensiva contro il nostro Paese da parte del presidente americano, dopo la presa di distanza attuata in questa settimana dalla Casa Bianca nei confronti del governo.
Il riferimento è al "no" pronunciato dall'Italia, per bocca del ministro della Difesa Guido Crosetto, d''intesa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'uso della base americana di Sigonella per gli aerei Usa impegnati nella guerra in Iran.
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