Nuovi raid Usa sull'Iran, Teheran risponde colpendo basi americane

Notte di escalation militare tra Stati Uniti e Iran, con nuovi attacchi che hanno coinvolto diversi Paesi della regione. Il Comando centrale statunitense ha annunciato di aver colpito centri di comando, difese aeree, infrastrutture missilistiche e basi di droni iraniane tra Bandar Abbas, l'isola di Greater Tunb e la provincia di Hamadan.

Secondo Teheran, i raid non hanno provocato vittime. Poche ore dopo i Pasdaran hanno rivendicato attacchi contro installazioni militari Usa in Kuwait e Bahrein. Colpita anche una base aerea statunitense in Giordania in risposta a un attacco americano nei pressi di un ospedale pediatrico oncologico, stando alle dichiarazioni fatte sul sito web delle Guardie rivoluzionarie.

Amman afferma di aver intercettato otto missili iraniani senza registrare vittime o danni. Intanto il premier iracheno Ali al-Zaidi ha condannato la violazione dello spazio aereo di Erbil dopo nuovi attacchi con droni.