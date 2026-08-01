Nove vittime e 28 feriti in un nuovo attacco russo su Kiev

È il secondo nell'arco di 48 ore e ha colpito cinque quartieri della capitale. La Difesa russa: «Abbiamo colpito edifici di industrie militari».

La capitale ucraina Kiev è stata colpita per la seconda volta in meno di 48 ore. Nove persone sono rimaste uccise, altre 28 ferite, tra cui quattro bambini. I media ucraini segnalano danni in cinque distretti della città. L'allarme è stato dato nelle prime ore della notte dal sindaco della città: «Ci stanno attaccando con missili balistici. Rimanete nei rifugi» ha scritto Vitali Klitschko su Telegram. Una residente 75enne del quartiere di Solomiansky ha raccontato all'Afp che il suo appartamento «è andato in frantumi. Le finestre, le pareti, tutto». Almeno 100 persone - secondo le autorità locali - sono state tratte in salvo dalle zone colpite e si sono dovute allontanare dalle loro case.

Gli attacchi sono stati rivendicati dalle autorità russe: il ministro della Difesa di Mosca ha detto che il «massiccio attacco» ha colpito impianti dell'industria militare e centri logistici.