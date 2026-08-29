La coppia è residente a Lugano e figura nell'elenco delle persone diffuse dalla polizia locale aggiornato a oggi. Ancora nessuna notizia anche del ligure Marco Ratto

Nepal, sono Luca Barachini e Patrizia Marziale i due dispersi italiani

Nepal, sono Luca Barachini e Patrizia Marziale i due dispersi italiani

Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi ora locale e diffuso dal ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza, rispettivamente, alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. I nomi di Barachini e Marziale si sono aggiunti a quello del gioielliere rapallese Marco Ratto.

La coppia, residente a Lugano, sarebbe arrivata lo scorso 26 agosto nella zona di confine tra il Nepal e la regione autonoma del Tibet. Dei due, così come di Ratto, si sono perse le tracce. Non si esclude che possano essersi spostati in un'area rimasta isolata, dalla quale non riescono a comunicare la loro presenza.