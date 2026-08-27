Il bilancio dell'alluvione improvvisa che ha colpito la regione compresa tra i fiumi Bhotekoshi e Trishuli. Le operazioni di ricerca e soccorso si stanno svolgendo in diversi distretti

Nepal, sono 644 i dispersi sotto il fango. Di questi, 517 sono turisti stranieri

Nepal, sono 644 i dispersi sotto il fango. Di questi, 517 sono turisti stranieri

Sono 644 le persone ancora disperse dopo l'alluvione improvvisa che mercoledì mattina ha colpito i fiumi Bhotekoshi e Trishuli, in Nepal. Lo ha riferito il Nepal Tourism Board (Ntb) in un rapporto aggiornato, riportato da Nepal News.

Dei dispersi, 517 sono turisti stranieri e 127 sono cittadini nepalesi, secondo il bilancio dell'Ntb. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso nei distretti di Rasuwa, Nuwakot, Dhading e Gorkha, con squadre composte da forze di sicurezza, autorità locali, guide e Tourist Police impegnate anche nelle operazioni di evacuazione e nella verifica delle persone irreperibili.