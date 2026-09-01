Nepal, recuperati più di mille corpi. Ma i dispersi sono 3.900

In Nepal, devastato dalle inondazioni, le autorità locali hanno recuperato più di mille corpi, mentre 3.900 persone risultano ancora disperse. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric. «Finora sono state tratte in salvo quasi 12mila persone. Per migliaia di famiglie colpite, la priorità è ricevere assistenza umanitaria, recuperare e identificare i resti dei propri cari, rintracciare i familiari dispersi e ricongiungere i bambini separati dalle loro famiglie, oltre ad aiutare le persone ad accedere al supporto psicosociale», ha aggiunto.