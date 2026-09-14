Naufragio al largo della Grecia, 1 morto e 25 dispersi

Una persona è morta e 25 risultano disperse dopo che un'imbarcazione carica di migranti è affondata al largo dell'isola greca di Gavdos, vicino a Creta; lo ha riferito la Guardia Costiera ellenica all'agenzia Afp. «Cinquantuno persone sono state recuperate da due imbarcazioni che si trovavano in zona», ha dichiarato un portavoce, aggiungendo che, secondo i superstiti tratti in salvo, a bordo dell'imbarcazione al momento del naufragio si trovavano 77 persone.

Le 51 persone soccorse sono state trasferite a Creta, nella struttura temporanea di accoglienza per migranti di Avgià, presso la città di La Canea. Le loro condizioni di salute, da quanto si apprende, sono buone e nessuno dei superstiti ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale. Lo riporta l'emittente statale Ert. Tra le persone soccorse figurano, tra gli altri, 5 cittadini sudanesi (tra cui una donna) 10 egiziani e 13 migranti originari del Bangladesh. L'operazione di salvataggio coordinata dalle autorità greche è iniziata dopo l'avvistamento nella notte di un gommone semiaffondato. Tra i naufraghi, in 28 sono stati soccorsi da una nave cargo, e poi trasferiti su un'imbarcazione di Frontex, gli altri sopravvissuti sono stati invece tratti in salvo da un'altra nave commerciale che li ha fatti sbarcare nel porto cretese di Paleochora. Proseguono le ricerche dei dispersi da parte della guardia costiera ellenica.