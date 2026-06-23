Napoli, sparatoria in va Caprera: ucciso un 21enne incensurato

Un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato ferito a morte nella notte davanti casa a Napoli, da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. L'omicidio è accaduto davanti all'abitazione del ragazzo, in via Caprera, nel quartiere Miano. Inutile la corsa all'ospedale dove il 21enne, Lorenzo Spasiano, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con gli ambienti criminali.