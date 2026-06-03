Napoli, lavoratore muore dopo essere stato travolto da un automezzo pesante
di Redazione
Il fatto è avvenuto in uno stabilimento industriale in via Fasano, nella zona orientale del capoluogo campano
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June 3, 2026
Un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di oggi in uno stabilimento industriale di via Fasano, nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra.
I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Sul posto sono giunti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli che hanno avviato i primi accertamenti. Verifiche in corso anche da parte dell'ispettorato del lavoro.
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