Napoli, forte scossa di terremoto: otto feriti lievi

Una scossa di terremoto di forte intensità, con una magnitudo misurata in 4.7, è stata distintamente avvertita in vari quartieri di Napoli poco prima delle 20. Da Pizzofalcone a Fuorigrotta si segnalano casi di interruzione di corrente. In tanti - a causa dello spavento - sono scesi in strada. Da alcuni palazzi si sono staccati calcinacci e cornicioni, precipitando sul marciapiede. Sarebbero otto i feriti lievi, alcuni con fratture, secondo un primo bilancio.

Si tratterebbe di persone che erano nel comune di Pozzuoli, dove è stato rilevato l'epicentro. Lo sciame sismico è ancora in corso e dopo il forte terremoto delle 19.46, l'Ingv ha registrato altre 13 scosse di minore intensità, superiori a magnitudo 1. Nel comune di Pozzuoli si sono registrati diversi crolli e cadute massi. Da quanto si apprende, al momento, un edificio è stato dichiarato inagibile. è stato interrotto il servizio di trasporto della linea su ferro Comunale, a causa delle verifiche in corso e per il crollo di un muro limitrofo ai binari.