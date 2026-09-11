Morto operaio 34enne a Barletta

È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da una altezza di nove metri mentre era a lavoro in un oleificio di via Foggia, a Barletta. L'uomo, originario di Barletta, era arrivato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell'ospedale della città per poi essere trasferito al Bonomo di Andria dove è poi deceduto nel reparto di rianimazione. Secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici dello Spesal della Asl Bat, il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. Sequestrata l'area.