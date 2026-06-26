Moretti (Fs) si è costituito in carcere

L'ad di Ferrovie dello Stato si è costituito in carcere nella tarda serata di ieri poco dopo la sentenza della Cassazione che dopo 17 anni ha scritto la parola fine al procedimento giudiziario per la strage di Viareggio del 2009

Mauro Moretti si è costituito in carcere, a quanto si apprende, nella tarda serata di ieri, poco dopo la sentenza della Cassazione che dopo 17 anni ha scritto la parola fine al procedimento giudiziario per la strage di Viareggio, il disastro ferroviario del 2009 in cui morirono 32 persone. La Cassazione ha confermato le 11 condanne inflitte nel processo d'appello ter, tra cui quella a cinque anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rfi.