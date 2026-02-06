Montecitorio blocca le prenotazioni delle conferenze stampa dopo la polemica Casapound
I singoli deputati non possono più opzionare telematicamente la sala stampa della Camera. Confermati solo gli appuntamenti fissati entro il 30 gennaio
February 6, 2026
Per ora non sarà più possibile prenotare per via telematica la sala stampa di Montecitorio. L''ufficio stampa della Camera, infatti, ha bloccato le nuove prenotazioni telematiche della sala stampa di Palazzo Montecitorio per lo svolgimento di conferenze stampa. La decisione è stata presa lo scorso venerdì in seguito alla polemica sulla prenotazione della sala da parte del deputato della Lega Domenico Furgiuele per una conferenza stampa con Casapound sul tema della remigrazione. Al momento, è impossibile prenotare nuove conferenze mentre quelle già prenotate prima del 30 gennaio si svolgeranno regolarmente. Sarebbe in corso una discussione per valutare altri metodi di prenotazione, che fino a venerdì era affidata alle richieste online dei singoli deputati.
