Ai Mondiali della robotica la scuola italiana è sul podio

La scuola italiana protagonista alla Robocup, i mondiali di Robotica educativa, appena conclusi in Corea del Sud. A salire sul podio come primo classificato è stato il Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania nella categoria “OnStage Advanced”, che unisce tecnologia, recitazione e spettacolo. Al terzo posto l’Istituto Tecnico Industriale Statale "Fermi – Guttuso” di Giarre (CT) nella categoria “Rescue Simulation”.

Gli studenti del team del Liceo “Boggio Lera (Emma Oddo, Simone Previti, Andrea Consalvo, Giovanni Misenti, guidati dai docenti Carmelo Maccora e Massimo Marletta) hanno portato sul palco una performance dal titolo “Revenant”, ispirata agli Avangers: i robot sono il risultato di anni di passione e lavoro tecnico, tra progetti, stampe 3D, programmazione di schede, videocamere e algoritmi di intelligenza artificiale.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si congratula con le scuole e con gli studenti vincitori, invitandoli insieme ai propri docenti al Ministero. «È un grande risultato per la scuola italiana – ha dichiarato il Ministro –. Auguro agli studenti protagonisti di questa grande impresa di continuare a coltivare con orgoglio le proprie aspirazioni: il loro percorso è la prova di quanto l’impegno e i talenti possano far conseguire traguardi importanti».

I mondiali della Robocup, il più importante campionato di Robotica educativa al mondo, si sono tenuti dal 30 giugno al 6 luglio al Songdo Convensia di Incheon, nei pressi di Seul. L’appuntamento unisce ricercatori, studenti e leader del settore provenienti da tutto il mondo per condividere conoscenze, confrontarsi sulle innovazioni e guardare al futuro della robotica autonoma.