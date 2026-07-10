Mondiale, la Francia è la prima semifinalista

È la Francia la prima semifinalista del Mondiale 2026. La nazionale di Deschamps, nel quarto di finale giocato a Boston, ha battuto 2-0 il Marocco. I gol nel secondo tempo al 15' di Mbappè e al 21' di Dembelè. Nel primo tempo, Mbappè aveva sprecato un rigore, con un tiro debole parato da Bonou. Questa vittoria permette a Didier Deschamps di entrare nella storia. La prossima sfida con una tra Spagna e Belgio sarà infatti la 26esima panchina per il tecnico dei Bleus a un Mondiale, un record. La sfida con i Leoni dell'Atlante gli aveva permesso di eguagliare il primato di Helmut Schon, ct della Germania Ovest dal 1964 al 1978, che si era fermato a quota 25. Deschamps era già diventato il ct con più vittorie ai Mondiali (20 con quella di oggi), staccando lo stesso Schon (16). Esulta il quotidiano sportivo L'Equipe: «Irresistibili»