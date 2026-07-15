La Seleccion ha battuto 2 a 1, in rimonta, l'Inghilterra

Mondiale, la finale sarà Spagna-Argentina

Mondiale, la finale sarà Spagna-Argentina

Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026, domenica a New York. Nella seconda semifinale, ad Atlanta, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 (0-0). A guidare la rimonta della Seleccion, dopo il gol inglese di Gordon al 10' del secondo tempo, due assist di Messi: per Enzo Fernandez (41' st) e per Lautaro Martinez (47' st). L'Argentina torna quindi in finale dei Mondiali quattro anni dopo l'ultima volta, quando riuscì a battere la Francia ai calci di rigore in Qatar.