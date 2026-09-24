Modena, razzia di gruppo al discount: in 50 saccheggiano gli scaffali
di Redazione
L'episodio è avvenuto martedì scorso. Le immagini dell’episodio, avvenuto poco dopo la fine delle lezioni, sono state diffuse sui social
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September 24, 2026
Una cinquantina di giovani, per lo più studenti, ha preso d’assalto martedì pomeriggio un discount di Modena, arraffando prodotti dagli scaffali e uscendo senza pagare. Le immagini dell’episodio, avvenuto poco dopo la fine delle lezioni, sono state diffuse sui social. I carabinieri indagano per identificare i responsabili. Secondo i dipendenti, non sarebbe il primo tentativo: un altro episodio si sarebbe verificato anche ieri, senza riuscire.
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