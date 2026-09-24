Modena, razzia di gruppo al discount: in 50 saccheggiano gli scaffali

L'episodio è avvenuto martedì scorso. Le immagini dell’episodio, avvenuto poco dopo la fine delle lezioni, sono state diffuse sui social

Una cinquantina di giovani, per lo più studenti, ha preso d’assalto martedì pomeriggio un discount di Modena, arraffando prodotti dagli scaffali e uscendo senza pagare. Le immagini dell’episodio, avvenuto poco dopo la fine delle lezioni, sono state diffuse sui social. I carabinieri indagano per identificare i responsabili. Secondo i dipendenti, non sarebbe il primo tentativo: un altro episodio si sarebbe verificato anche ieri, senza riuscire.