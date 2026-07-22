Modena, è morta la donna investita dall'auto guidata da El Koudri

Monica Esposito era in Terapia intensiva da due mesi. Il sindaco della città, Mezzetti: il giorno dei funerali, sarà lutto cittadino

Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri, ferendo otto persone.

La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in all'Ospedale Civile di Baggiovara, dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.

«Una notizia tragica che accogliamo con enorme tristezza. Le mie condoglianze più sincere vanno al marito, rimasto anch'esso ferito lo scorso 16 maggio, alle figlie e al figlio, ai fratelli e sorelle e a tutti i familiari - ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti -. Questo lutto rafforza la richiesta di una piena giustizia verso chi si è reso responsabile di questo terribile attentato. Ci stringiamo alla comunità di Nonantola e alla sindaca Baccolini, anch'essa colpita da questa notizia. Nel giorno delle esequie, i nostri Comuni proclameranno il lutto cittadino».