Milano, vigile muore durante un inseguimento a un'auto pirata

L'agente ha perso l'equilibrio del mezzo all'altezza di Peschiera Borromeo ed è morto per le ferite riportate. Si indaga per capire se abbia perso l'equilibrio o per uno speronamento dell'auto

Tragedia questa notte a Milano, dove un agente della Polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si era fermata ad uno stop. L'inseguimento è inizato verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia est della città, quando l'automobile non si è fermata allo stop. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto: all'altezza di Peschiera Borromeo ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra. L'agente è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, dove è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate. Sono in corso gli accertamenti per capire se l'agente abbia perso l'equilibrio da solo o per uno speronamento dell'auto pirata.

Originario di Mazara del Vallo, Imprezzabile era molto attivo sui social. In un post recente spiegava il senso del suo mestiere: «Indossare questa divisa non e' solo un lavoro, è una responsabilita. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare il meglio di te stesso».