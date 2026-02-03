Milano, un altro clochard trovato morto

Il corpo senza vita non è ancora stato identificato, il decesso probabilmente causato dal freddo. È il quinto senzatetto morto da inizio anno

Trovato un altro clochard senza vita a Milano. Il corpo è stato trovato nella mattinata di martedì, in viale Cassala, sotto il porticato di un negozio per animali, adagiato su un giaciglio improvvisato. L'uomo probabilmente aveva sessant'anni. Inutili i soccorsi del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti. L’identità dell’uomo non è ancora nota. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un malore legato alle basse temperature.

Con quest’ultimo episodio salgono a cinque i clochard morti in città dall’inizio dell’anno. Negli ultimi giorni altri decessi simili sono stati registrati in diverse zone di Milano, l'ultimo avvenuto domenica presso stazione Centrale. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di ciascun caso.