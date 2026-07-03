Milano, 28enne annega in piscina chiusa al pubblico

Il giovane si era tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano, in zona Piola, alle 23 di ieri notte

Un 28enne peruviano è annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano, in zona Piola. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare nulla, anche gli agenti della Questura. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico.