Migranti, udienza Open Arms rinviata al 17 dicembre
di Redazione
I giudici hanno accolto l'istanza di "legittimo impedimento" per motivi di salute presentata dalla difesa (indisposizione dell'avvocato Giulia Bongiorno)
December 11, 2025
I giudici della quinta sezione della Cassazione hanno rinviato al 17 dicembre l'udienza in cui si discuterà il ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nella vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. Il rinvio è legato al legittimo impedimento del difensore di Salvini, Giulia Bongiorno, che oggi non è potuta essere presente in aula per una indisposizione.
