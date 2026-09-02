Migranti, nave della ong Sos Humanity fermata a Lampedusa

La nave Humanity 2, della ong Sos Humanity, è stata sottoposta ad un fermo dalle autorità italiane nel porto di Lampedusa dopo aver soccorso un totale di 71 persone nel corso di due operazioni di salvataggio avvenute il 28 e il 29 agosto scorsi al largo della Libia. Lo rende noto la stessa ong, spiegando che la motivazione è «la presunta mancata comunicazione immediata dell'operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo competente», dice Sos Humanity. «Il blocco della Humanity 2 a Lampedusa è una mossa politicamente motivata volta a ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso - afferma Ikram Jarmouni, membro dell'equipaggio a bordo della nave - durante la stessa missione sono state prese a bordo 71 persone in pericolo e sono stati avvistati tre cadaveri che galleggiavano in acqua. A ciò si aggiungono le decine di corpi avvistati da altre organizzazioni in queste stesse acque quest'anno. Queste morti sono il risultato diretto della scelta dei governi europei di impedire a tutti i costi alle persone di raggiungere le coste europee, invece di creare percorsi sicuri».