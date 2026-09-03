Migranti, mistero su barcone alla deriva nelle Canarie per 27 giorni: almeno 5 morti

Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del Salvataggio Marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie.

Secondo fonti del Salvataggio, sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone, trasferite nel porto di Arguineguin, in Gran Canaria, dove sono sbarcate alle 4.15. Stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo viaggiavano complessivamente 128 migranti.