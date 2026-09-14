Migranti, 812 persone sbarcate in Italia nell'ultima settimana
di Redazione
L'ultimo rapporto di Unhcr: il 63% dei migranti era partito dalla Libia
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September 14, 2026
Sono 812 le persone arrivate sulle coste italiane la scorsa settimana, tra il 7 e il 13 settembre. In aumento del +18% rispetto alla settimana precedente. Lo riferisce l'Unhcr. Il 63% dei migranti era partito dalla Libia; il 43% é sbarcato a Lampedusa.
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