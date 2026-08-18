Migliorano le condizioni dello scout 16enne colpito da un fulmine

Il ragazzo si è progressivamente svegliato e ha iniziato a parlare con i genitori. È ricoverato dal 7 agosto al Policlinico Gemelli di Roma

Migliorano le condizioni dello scout 16enne ricoverato da venerdì 7 agosto al Policlinico Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul monte Livata, nel territorio di Subiaco (Roma). Il ragazzo si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Nelle prossime ore, se i progressi fossero confermati, i medici potranno valutare lo scioglimento della prognosi e l'avvio di una seconda fase del ricovero, orientata alla neuroriabilitazione.

«I risultati fin qui raggiunti - spiegano in una nota dal team della terapia intensiva e trauma center pediatrico del Gemelli - sono stati resi possibili dalla catena della sopravvivenza (grazie agli scout e ai soccorsi sul posto) e dalle cure intensive prestate. Va sottolineato il costante impegno dell'équipe, che ha seguito il ragazzo fin dal momento del ricovero, quando era arrivato al Gemelli in condizioni di estrema gravità a seguito della scarica elettrica provocata dal fulmine che lo aveva colpito e dal conseguente arresto cardiaco»