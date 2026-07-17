Messico, scossa di terremoto di magnitudo 7.4. Scatta anche l'allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Serdán, al largo delle coste occidentali del Messico. Lo ha riportato Usgs, la United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala.

Il sistema statunitense di allerta tsunami ha avvertito che onde potenzialmente pericolose sono possibili lungo le coste situate entro 300 chilometri dall'epicentro. La minaccia riguarda in particolare alcune aree del Pacifico prossime alla regione colpita dal sisma.