Mercoledì alle 15 funerali di Stato per Bonino

Il Consiglio dei ministri ha deliberato le esequie di Stato per l'ex senatrice Emma Bonino e l'ex deputato Raffaele Costa, dando il via libera formale alle cerimonie già annunciate nei giorni scorsi. I funerali di Costa si sono tenuti questo pomeriggio alle 15 nella cattedrale di San Donato a Mondovì, nel cuneese. Per Bonino è invece prevista mercoledì alle 12.30 una cerimonia laica con commemorazione ufficiale nella Protomoteca del Campidoglio, a Roma, presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella stessa sala prosegue oggi, dalle 10 alle 19, la camera ardente della storica leader radicale, allestita da ieri.