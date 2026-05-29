Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 19 feriti

È di 19 feriti, il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo: sono 14 bambini e cinque adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in grave condizioni. Tutti sono stati medicati all'ospedale di Mazara del Vallo. Due alunni sono stati trasferiti, con un elicottero del 118, all'ospedale dei bambini di Palermo: uno ha una frattura al polso e l'altro un trauma addominale. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura.