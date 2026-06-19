Maturità, Quintiliano al classico e studio del livello di un lago allo scientifico

È iniziato il secondo giorno di Maturità per oltre 500mila studenti. Al liceo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. In particolare, ai maturandi viene chiesto di compiere una serie di misurazioni utilizzando i dati che vengono riportati in una tabella, definendo il modello matematico che esprime l'andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo. Il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Seguono poi otto quesiti, tra cui uno sul terremoto del Friuli del 1976.

Al classico, invece, la versione di latino riguarda un brano di Quintiliano, la "Institutio oratoria", opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell'antichità. In questo passo l'autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali.