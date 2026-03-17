Mattarella: libertà, giustizia e pace guidino le istituzioni

Costituzione custode di libertà, giustizia e pace, valori che continuano a guidare istituzioni e società. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la giornata che celebra il raggiungimento dell’Unità nazionale rinnova l’appello all'impegno civile. «Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica affinché continuino a guidare l'azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica in Italia e nella comunità internazionale», ha detto Mattarella, che ha deposto una corona d'alloro al sacello del Milite ignoto all'Altare della patria, insieme alle più alte cariche dello Stato. Anche la premier Giorgia Meloni ha inviato un messaggio: «Grazie va a tutti coloro che contribuiscono a rendere l'Italia una Nazione unita».

La Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, ricorda ancora il capo dello Stato, «richiama elementi fondanti dell'identità della Repubblica: indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace. Si tratta di valori maturati lungo un percorso storico complesso e non privo di afflizioni, che trova la sua più alta e compiuta espressione nella Costituzione, autentico presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la nostra comunità nazionale». L'unità non costituisce soltanto un assetto politico-istituzionale, aggiunge, bensì è «un ideale profondo e condiviso, che attraversa e interpreta l'intera vicenda storica del nostro Paese».