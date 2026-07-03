Massiccio attacco su Kiev e Sumy, incerto il numero delle vittime

Per l'Ucraina quelle appena passate sono state le notti peggiori dall'inizio del conflitto. Quantità imponenti di droni e missili si si sono abbattuti su Kiev e nella regione di Sumy, facendo crescere di ora in ora il conto delle vittime e dei feriti. Nella capitale, in 30 hanno perso la vita, mentre 91 persone sono rimaste danneggiate. Ma le autorità ucraine avvertono che il bilancio non è ancora definitivo. Il Servizio statale di emergenza ucraino, infatti, fa sapere che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnytskyi. Nella regione di Sumy, invece, rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Grigorov, un drone russo ha colpito un condominio, strappando la vita a quattro persone: due donne, un uomo anziano e una bambina di meno di due anni.