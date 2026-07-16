Maglia di Pelè venduta per 4,9 milioni di dollari

La maglia indossata da Pelè nella finale dei Mondiali del 1958 è stata venduta all'asta a New York per 4,9 milioni di dollari. Lo ha annunciato la casa d'aste Sotheby's.

Con quella maglia, "O Rei", allora appena 17enne, trascino' il Brasile alla conquista del suo primo titolo mondiale, realizzando una doppietta nella finale vinta 5-2 contro la Svezia a Stoccolma. Pele' aveva gia' segnato due reti anche nella semifinale contro la Francia, conclusa con lo stesso punteggio. La maglia era stata donata dallo stesso Pele' al compagno di squadra e amico Dida. E' rimasta per decenni nella famiglia dell'ex calciatore prima di essere esposta in un museo e successivamente messa all'asta una prima volta nel 2004, per una cifra mai resa pubblica.

L'asta si è conclusa dopo dieci rilanci tra cinque offerenti. L'identità dell'acquirente non è stata resa nota. Con il prezzo di 4,9 milioni di dollari, la maglia di Pelè diventa la seconda più costosa mai venduta all'asta. Il record appartiene ancora alla maglia indossata da Diego Armando Maradona nei quarti di finale dei Mondiali del 1986 contro l'Inghilterra, aggiudicata nel 2022 per 9,3 milioni di dollari. In quella partita l'Argentina vinse 2-1 grazie ai due gol entrati nella storia come la "Mano de Dios" e il "Gol del Secolo".