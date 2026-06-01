È la quarta operazione di questo tipo fatta da Parigi. Il presidente francese: è inaccettabile che si eludano le sanzioni internazionali

Macron: la Francia e il Regno Unito hanno intercettato una petroliera russa nell'Atlantico

La Marina francese ha intercettato domenica un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico «con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito».

Lo ha riferito su X il presidente francese Emmanuel Macron. «È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre quattro anni» ha aggiunto il presidente, in un messaggio che mostrava alcune immagini dell'intercettazione.

Si tratta della quarta intercettazione di questo tipo effettuata dalla Francia.