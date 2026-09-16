Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran per le dichiarazioni pro-Pal

Il rapper statunitense non parteciperà alle restanti date americane del Loop Tour. La decisione è stata presa dal promoter dopo che alcuni luoghi che ospiteranno i concerti avevano minacciato di cancellare gli eventi

Macklemore è stato escluso dalle restanti date statunitensi del tour di Ed Sheeran dopo i suoi interventi pubblici a sostegno della Palestina. Il rapper aveva parlato della guerra a Gaza durante il concerto del 4 settembre al MetLife Stadium in New Jersey, pronunciando dal palco «Free Palestine» e spiegando che uno dei motivi per cui aveva accettato di partecipare al tour era poter utilizzare quei grandi palchi per parlare della situazione dei palestinesi.

La decisione sarebbe arrivata dopo che alcuni dei luoghi che avrebbero dovuto ospitare i concerti avevano comunicato di non voler accettare Macklemore nella scaletta, minacciando in caso contrario di cancellare gli eventi. Il rapper avrebbe dovuto aprire otto delle dieci date americane ancora in programma, a partire dal concerto del 19 settembre a Philadelphia. Macklemore sostiene da tempo la causa palestinese e nel 2024 aveva pubblicato Hind's Hall, brano dedicato alle proteste a sostegno di Gaza.

La vicenda ha avuto conseguenze anche sul resto del tour, altri quattro artisti, Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe e i Beoga, che avrebbero dovuto accompagnare Sheeran, hanno annunciato il ritiro dalle date successive in solidarietà con il rapper. Sheeran ha poi chiarito che la decisione di escludere il rapper non è stata sua, spiegando di aver cercato una soluzione con il promoter e ribadendo la volontà di mantenere i suoi concerti come spazi «apolitici».