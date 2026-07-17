L'Università Cattolica ha un nuovo direttore generale

Il Professor Carlo Maria Gallucci Calabrese è il nuovo Direttore Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Assumerà l’incarico dal 1° settembre 2026. La nomina è avvenuta nella seduta del 16 luglio 2026 da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore Elena Beccalli.

Il Professor Gallucci Calabrese ha compiuto un percorso professionale sviluppato nel mondo manageriale e accademico internazionale, unito ad una lunga esperienza presso ESADE Business School (Università Ramon Llull, Barcellona). Sia all’interno di ESADE Business School sia di Ramon Llull, ha ricoperto nel tempo numerosi incarichi di responsabilità e, in particolare nel ruolo di Prorettore per le alleanze strategiche internazionali dell’Università, ha contribuito in modo rilevante al processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e alla sua evoluzione in istituzione globale. Ha inoltre consolidato relazioni professionali con un ampio network di Università e Istituzioni accademiche, oltre a ricoprire numerosi ruoli in reti di Università Cattoliche, quali FUCE, FIUC e SACRU. Particolarmente significativo è l’allineamento valoriale del Professor Gallucci Calabrese con il mondo delle Università Cattoliche, rafforzato dal coinvolgimento nei network mondiali sopra citati.

La nomina del Professor Gallucci Calabrese giunge al termine di un percorso selettivo che è stato avviato nel mese di marzo 2026 dagli Organi direttivi dell’Università per giungere alla individuazione, tra personalità di comprovata esperienza ed elevata qualificazione professionale, del nuovo Direttore Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. All’esito di un rigoroso processo selettivo, improntato alla collegialità, è stata individuata la persona ritenuta maggiormente aderente al profilo ideale, soprattutto per un ulteriore accreditamento e posizionamento internazionale dell’Ateneo. Il Professor Gallucci Calabrese è così chiamato a raccogliere le sfide che attendono l’Ateneo per il prossimo triennio: da quelle delineate nel Piano strategico 2026-2028 al Modello di Assicurazione della Qualità in vista dell’ormai prossimo nuovo accreditamento.

Il Rettore Elena Beccalli, a nome dell’intera comunità universitaria, formula al Professor Gallucci Calabrese «gli auguri di buon lavoro in relazione al prestigioso e decisivo ruolo al quale è chiamato, tenuto anche conto delle sfide che attendono l’Ateneo. Con tale importante determinazione organizzativa si sono definitivamente poste le fondamenta per l’auspicato successo dell’ambizioso Piano strategico 2026-2028 della nostra Università, frutto di un processo di elaborazione anch’esso partecipato e innovativo».

«È per me un grande onore assumere la direzione generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore perché è un Ateneo con un grandissimo potenziale di crescita qualitativa e quantitativa, e perché condivido la sua mission, la sua vision e i suoi valori», dichiara il Professor Carlo Maria Gallucci Calabrese. «Per me la priorità è sempre mettermi al servizio delle persone, che sono il valore reale di ogni organizzazione. La capacità tecnica che ho riscontrato è molto importante, però quello che mi ha colpito di più è la grande qualità umana che ho riscontrato in tutte le persone con le quali ho parlato, indipendentemente dal loro ruolo e dalla loro gerarchia. Spero sinceramente di poter contribuire alla crescita personale e professionale di tutti loro».