L'Ucraina ha ordinato l'evacuazione di migliaia di civili dalla regione di Kharkiv

Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7mila civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia nel nord-est del Paese, segno dei timori di un'avanzata russa. «Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria» ha dichiarato il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram.

Proprio in questi giorni, un'analisi della France Presse sulla base dei dati dell'Istituto per lo Studio della Guerra (Isw) ha fotografato la situazione sul campo militare: secondo questa analisi, l'Ucraina continuerebbe a riconquistare terreno, visto che a maggio per il secondo mese consecutivo avrebbe ridotto l'area dentro i suoi confini controllata dalle forze di Mosca. Nel mese di maggio, le forze di Kiev hanno ripreso 282 chilometri quadrati di territorio a Mosca, dopo i 120 chilometri occupati ad aprile. Da ottobre 2023, la Russia aveva guadagnato terreno mese dopo mese, ma i progressi avevano iniziato a rallentare alla fine del 2025.