Liguria, incidente con il quad: tre morti dopo il ribaltamento del fuoristrada

Un quad è precipitato in una zona impervia sul Monte Saccarello, nel territorio del Comune di Realdo, in provincia di Imperia. Nell'incidente, secondo le prime informazioni dei soccorritori, sarebbe morte tre persone.

Le tre persone sarebbero di nazionalità francese e sono decedute sulla Via del Sale, su una strada di montagna all'altezza del rifugio La Terza a Monesi di Triora, dopo essersi ribaltate con il mezzo fuoristrada. La Via del Sale collega storicamente le Alpi e l'entroterra padano al Mar Ligure.

È in corso una vasta operazione di soccorso a cui partecipano il personale sanitario, i vigili del fuoco, anche con un elicottero, e i carabinieri che stanno eseguendo l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco, le squadre a terra dei Vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.