Libano, ancora raid Israeliani nonostante la tregua

Israele ha colpito diverse località del Libano meridionale con i droni, nonostante il cessate il fuoco appena firmato. Lo riporta l'Agenzia di Stampa Nazionale libanese, aggiungendo che uno degli attacchi ha causato vittime. L'Idf ha riferito di aver condotto un'operazione contro un deposito di esplosivi di Hezbollah. Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato inoltre di aver utilizzato sei tonnellate di esplosivo per distruggere oltre 20 siti terroristici nell'area. Un importante funzionario di Hezbollah ha minacciato Israele affermando che, se le Forze di Difesa Israeliane riprendessero gli attacchi a Beirut, l'organizzazione islamista lancerebbe rappresaglie contro città del centro di Israele come Haifa e Tel Aviv. Israele continuerà per il momento le sue operazioni nel Libano meridionale. I residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz, aggiungendo che le truppe rimarranno nella zona di sicurezza nel Libano meridionale, compresa l'area del castello di Beaufort, la fortezza conquistata da Israele sabato, e che Israele continuerà a "smantellare le infrastrutture terroristiche nell'area".