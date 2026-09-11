L'avvocato del piccolo Domenico: un cuore artificiale l'avrebbe salvato

Il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore "bruciato" dopo l'espianto e il trasporto. «Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ri-trapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%» ha detto Francesco Petruzzi, legale della famiglia della piccola vittima, riferendo della perizia disposta dal Gip. «La Procura valuti dunque l'omicidio volontario al posto del colposo» ha concluso.