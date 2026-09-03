Le sedi del Goethe-Institut in Russia saranno chiuse. È arrivata nel giro di ventiquattr'ore la ritorsione di Mosca contro la Germania, dopo la decisione del governo tedesco di chiudere il Centro Culturale Russo di Berlino. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante una conferenza della società russa Znanie a margine dell'XI Forum Economico Orientale.

Parlando della chiusura del centro russo a Berlino, Lavrov ha accusato i tedeschi di «compiere deliberatamente un passo che significa definitivamente la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa, che era rimasta nonostante il peso delle vicissitudini ucraine nei nostri rapporti con l'Occidente». Lavrov ha anche aggiunto che la Russia «non supplicherà» l'Europa per riprendere la cooperazione economica. «Abbiamo il nostro orgoglio» ha commentato.