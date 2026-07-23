Lavrov avverte Rubio: inammissibile un'ulteriore fornitura di armi di Kiev

Durante il vertice tra il diplomatico russo e quello americano a Manila, il ministro degli Esteri di Mosca ha anche ribadito la «disponibilità a una soluzione del conflitto»

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov nell'incontro a Manila con il segretario di Stato Usa Marco Rubio «ha informato il suo omologo americano sulla reale situazione lungo la linea di contatto e ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev».

Lo si legge nel comunicato del ministero degli Esteri russo. «Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia a una soluzione politica e diplomatica del conflitto e il suo impegno a favore delle proposte avanzate dalla parte americana durante l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump ad Anchorage, alle quali il leader russo ha aderito».