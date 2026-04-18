Latina, bimbo di 7 anni annega nella piscina: sotto accusa un bocchettone

La tragedia è avvenuta a Suio Terme, nel pomeriggio. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione

Ancora una tragedia in un centro termale, questa volta a Suio Terme, in provincia di Latina. Intorno alle 16, un bambino di sette anni è annegato nella piscina di un complesso del comune di Castelforte, dove era arrivato da Roma con la sua famiglia per qualche giorno di vacanza.

Dopo la chiamata dei soccorsi, sul posto è accorsa subito un'ambulanza, accompagnata da un'auto medica, quindi un'eliambulanza Pegaso. Malgrado i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, durati interminabili minuti, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno dato il via alle indagini. Tra le prime ipotesi al vaglio, anche se ancora da confermare, quello di un bocchettone della piscina che avrebbe impedito al bimbo di tornare in superficie in tempo. La sua salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, con la procura di Cassino che coordina le indagini sul caso.