L'Aquila, muore a 22 anni dopo la caduta dalla finestra alla Scuola della Gdf

Non ce l'ha fatta la giovane allieva della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito precipitata nel pomeriggio di giovedì dalla finestra della sua camera. La ragazza, 22 anni, è morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era stata ricoverata in condizioni disperate e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per i gravissimi traumi riportati. La giovane frequentava il primo anno dell'istituto di formazione della Guardia di Finanza. Intorno alle 17 di ieri è precipitata dalla finestra della sua stanza, al terzo piano di una delle palazzine del complesso di Coppito, compiendo un volo di almeno dodici metri. I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti e l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale, ma le lesioni alla testa e al bacino si sono rivelate troppo gravi. I medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarle la vita, senza riuscirci,

Sulla dinamica della caduta sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al dramma. Tra le piste al vaglio figura anche quella del gesto volontario. La morte della giovane ha profondamente colpito la comunità della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, dove studiano centinaia di allievi provenienti da tutta Italia. Solo nei giorni scorsi la 22enne aveva ricevuto la tradizionale consegna delle "fiamme", la cerimonia che sancisce il passaggio allo status di allievo finanziere maresciallo. Lo sgomento tra compagni e istruttori è tale che, secondo quanto si apprende, potrebbe essere rinviata la festa prevista lunedì per gli allievi del terzo anno prossimi a concludere il loro percorso formativo.