Ucraina, lanciati 620 droni contro Mosca durante la notte

Dalla tarda serata di ieri alle prime ore del mattino circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, 180 dei quali sono stati abbattuti. Lo riferisce il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, citato dalle agenzie russe. Nell'attacco sarebbero rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino di 10 anni. A Kolomna è stato danneggiato un ufficio dell'anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale.

La difesa aerea ucraina ha invece annunciato di aver neutralizzato 111 dei 147 droni d'attacco Shahed e droni-esca lanciati dalla Russia contro l'Ucraina. Gli attacchi sono stati lanciati dalle basi russe di Kursk, Oryol, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk in Russia e dai territori ucraini occupati del Donetsk, in Donbass, e della Crimea. Risultano colpite 19 località, mentre detriti provenienti da bersagli abbattuti sono caduti in tre località. L'attacco è ancora in corso, scrive Ukrinform.