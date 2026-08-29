La Russia ha lanciato un attacco con droni su Kiev, registrate forti esplosioni

Le autorità ucraine hanno invitato la popolazione ad andare nei rifugi più vicini. Ieri l'offensiva di Kiev contro un minibus nella regione di Belgorod aveva causato due morti

La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne ha dato notizia l'agenzia ucraina Rbc, che ha citato il canale Telegram dell'aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente.

«A Kiev è stato diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone. Esortiamo i residenti della città a recarsi immediatamente al rifugio più vicino e a rimanervi fino alla fine dell'allarme» ha dichiarato l'amministrazione militare della città di Kiev (Kgva). Contemporaneamente, l'aeronautica militare ucraina ha registrato la presenza di droni nella regione di Kiev, compresi alcuni velivoli diretti verso la capitale.

Ieri intanto due persone sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro un minibus a Gruzskoye, nella regione di Belgorod. Lo si è appreso dalle autorità locali. I due uomini sono morti per le ferite riportate. Sei feriti - tre donne e tre uomini - sono stati ricoverati nell'ospedale distrettuale centrale di Borisovskyaya.