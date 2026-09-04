La Danimarca: sui migranti ci sono 5 Paesi Ue pronti a fare intese con Paesi terzi
di Redazione
L'obiettivo è la creazione di hub per i profughi e nel progetto sono coinvolti anche Germania, Olanda, Grecia e Austria. sarebbero Uganda e Ruanda i Paesi destinatari del progetto
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September 4, 2026
Cinque Paesi dell'Ue puntano ad un'intesa con i Paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro dell'Immigrazione Morten Bodskov al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria.
«Da parte danese, prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un Paese partner entro la fine del prossimo anno» ha affermato il ministro. Bodskov non ha citato i Paesi con cui l'intesa sarebbe attesa ma secondo indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi gli Stati individuati sarebbero Uganda e Ruanda.
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